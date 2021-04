Nach 8 sieglosen Spielen bezwingt St. Gallen in der 31. Runde der Super League Vaduz zuhause 1:0.

Den entscheidenden Treffer erzielt Junior Adamu nach einem groben Fehler der Liechtensteiner.

Im Abstiegskampf hat der FCSG damit nun ein Polster von 4 Punkten auf die Vaduzer auf dem Barrageplatz.

Im anderen Samstagsspiel trennen sich Lausanne und Basel nach einer wilden Schlussphase 3:3.

Die Rückrunde war für den FC St. Gallen bisher alles andere als erfolgreich verlaufen. Mit 7 Punkten aus den letzten 12 Spielen belegten die Ostschweizer vor dem Heimspiel gegen Vaduz in dieser Rangliste den letzten Platz aller Mannschaften. Nach 8 sieglosen Partien in Folge befanden sie sich mitten im Abstiegskampf.

Nun ist St. Gallen ein erster Schritt aus der Krise gelungen. Der 1:0-Erfolg gegen die Vaduzer war der 1. Sieg seit dem 27. Februar. In der Tabelle konnte sich das Team von Peter Zeidler damit etwas Luft verschaffen, weist neu einen Vorsprung von 4 Punkten auf die auf dem Barrageplatz klassierten Liechtensteiner auf.

Büchel und Schmied prallen zusammen – Adamu bedankt sich

Beim kleinen Befreiungsschlag gegen den Aufsteiger vor wenigen wieder zugelassenen Fans erhielten die St. Galler gütige Mithilfe des Gegners. Dem entscheidenden Treffer war ein haarsträubender Fehler der Vaduzer vorausgegangen:

26. Minute: Nach einem Foulpfiff führt Lukas Görtler den Freistoss schnell aus, flankt hoch in den Strafraum. Dort kollidieren Torhüter Benjamin Büchel und Verteidiger Joël Schmied, von dessen Kopf der Ball in Richtung Tor rollt. Junior Adamu nimmt das Geschenk dankend an und drückt das Spielgerät über die Linie.

Kaum offensive Highlights

Der Treffer war in seiner Entstehung zwar glücklich, verdient war die Führung aber allemal. Die Gastgeber waren ab der 10. Minute die spielbestimmende Mannschaft. Vaduz trat derweil nach der ausgeglichenen Startphase offensiv kaum noch in Erscheinung. Die beste Möglichkeit der Gäste in der 1. Halbzeit vergab Milan Gajic mit einem Schuss aus 25 Metern (34.).

Nach der Pause entwickelte sich ein Spiel ohne wirkliche Highlights. St. Gallen war in erster Linie darum bemüht, den Vorsprung zu verwalten. Vaduz vermochte in der Offensive weiter kaum Akzente zu setzen. Und so brachte der FCSG den wichtigen Sieg über die Zeit.

So geht es weiter

St. Gallen ist am kommenden Samstag in der 32. Runde zu Gast beim FC Basel. Die Vaduzer bekommen es am gleichen Tag zuhause mit dem FC Luzern zu tun.