Am Freitagabend verursacht ein Brand im Basler Kabinentrakt im St. Jakob-Park erhebliche Sachschäden.

Das am Samstag um 20:30 Uhr angesetzte Super-League-Spiel der 33. Runde zwischen Thun und dem FCB wird verschoben.

Nachgeholt wird die Partie am nächsten Samstag um 20:30 Uhr.

Am späten Freitagabend kam es im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des FC Basel zu einem Brand. Personen wurden dabei keine verletzt, das Feuer verursachte aber erhebliche Sachschäden. Dies gaben die Basler am Samstagvormittag in einem Communiqué bekannt.

Was genau den Brand ausgelöst hat, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig geklärt, informiert der FCB weiter. Der gesamte Garderobenbereich der 1. Mannschaft sei vollständig zerstört worden.

Legende: Im Innern kam es am Freitagabend zum Brand Der Basler St. Jakob-Park. Keystone/Gaëtan Bally

Entdeckt worden ist das Feuer gemäss FCB-Medienchef Simon Walter kurz nach 21 Uhr von zwei Klub-Mitarbeitenden. «Sie haben kurz zuvor noch im angrenzenden Fitnessraum trainiert. Dank der schnellen Reaktion konnte eine Minute später praktisch gleichzeitig mit dem Alarm die Feuerwehr gerufen und noch Schlimmeres verhindert werden», führt Walter gegenüber SRF aus.

Weil auch die Fussballschuhe der Profis, sämtliches Spiel- und Ersatzmaterial sowie medizinisches und technisches Equipment vom Brand zerstört wurden, kann der FCB am Samstagabend nicht zum Super-League-Spiel in Thun antreten. Die Swiss Football League hat einem entsprechenden Antrag der Basler auf Spielverschiebung zugestimmt.

Nachholtermin am nächsten Samstag

Am frühen Samstagabend informierte die Swiss Football League in einer Mitteilung, dass die Partie genau eine Woche später als geplant stattfinden wird. Neuer Anspieltermin ist am Samstag, 18. April um 20:30 Uhr. Das Duell zwischen Thun und Basel wäre am Samstag das SRF-Livespiel gewesen.

Somit strahlt SRF am Samstag keine Super-League-Partie live aus. Auf SRF zwei wird am Samstag um 20:10 Uhr – zu einem früheren Zeitpunkt als gewöhnlich – die Sendung «Super League – Highlights» gezeigt.