Peter Jehle wurde in 7 Jahren bei GC 2 Mal Schweizer Meister. Nach Stationen bei Boavista Porto in der ersten portugiesischen Liga und beim FC Tours in Frankreich spielte er insgesamt 10 Jahre lang für den FC Vaduz und den FC Luzern in der Challenge und Super League. Seit dieser Saison ist der 36-Jährige Super-League-Experte beim SRF.