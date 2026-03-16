In der 30. Super-League-Runde hat Zürich in den Schlussminuten ein Remis aus der Hand gegeben. Das passierte dem FCZ nicht zum ersten Mal.

Legende: Schwerer Gang zur Südkurve Dem FCZ und Nevio Di Giusto läuft es in dieser Saison ganz und gar nicht. Keystone/Andreas Becker

Die Negativserie des FC Zürich in der Super League wird länger und länger – und die Niederlagen ähneln sich: Zum dritten Mal in Folge gaben die Zürcher in der Schlussphase Zählbares aus der Hand.

Kreshnik Hajrizi traf am Samstag im Letzigrund in der 85. Minute zum 2:1-Auswärtssieg für den FC Sion. Nicht weniger als 15 Punkte entgingen dem FCZ in dieser Saison nunmehr durch Gegentore nach der 80. Minute.

In der Schlussphase schlägt es ein

Vor Sion, das zuvor neunmal auswärts nicht gewonnen hatte, trafen im März auch Servette (Junior Kadile in der 88. Minute) und Lausanne-Sport (Karim Sow in der 92. Minute) spät zum 2:1.

Im Februar drehten Xherdan Shaqiri und Ibrahim Salah ab der 90. Minute ein 0:1 in ein 2:1 für den FC Basel, im Januar erzielte Shaqiri in der 94. Minute das 4:3. Im Dezember trafen Christopher Ibayi und Fabio Fehr ab der 85. Minute zum 4:2 für Thun, Kevin Behrens in der 91. Minute zum 1:0 für Lugano und Roman Buess in der 91. Minute zum 2:2 für Winterthur.

Hinzu kommen Gegentore nach der 80. Minute gegen die Young Boys (zwei beim 0:3 am 1. Februar, eines beim 0:3 am 1. März), gegen die Grasshoppers (eines beim 2:1-Derbysieg am 21. Februar, eines bei der 0:3-Niederlage am 4. Oktober), gegen Servette (eines beim 2:1-Sieg am 13. September), gegen Winterthur (eines beim 3:1-Sieg am 30. August) und gegen Thun (eines beim 0:4 am 23. August).

Hediger: «Das ist frustrierend»

«Gefühlt kann ich Woche für Woche das Gleiche erzählen – es sind immer enge Spiele. In jedem der letzten drei Spiele können wir mit einem Unentschieden rausgehen, dreimal gibt es eine Last-Minute-Niederlage. Das ergibt ein ganz anderes Bild, das ist frustrierend», sagte Trainer Dennis Hediger nach der Niederlage gegen Sion.

Ob man sich überlege, einen Sportpsychologen heranzuziehen, fragte ein Journalist. Hedigers Antwort: «Wir wollen die Serie natürlich unbedingt brechen. Wir müssen ehrlich zu uns sein, aber wir müssen einfach auch konsequenter verteidigen.»

Und trotzdem liegt man vor GC und Winterthur

Total 19 Punkte hat der FCZ in dieser Spielzeit nach Führung noch abgegeben. Schlechter ist in dieser Statistik nur der FC Luzern mit 22 Zählern unterwegs. Kein Wunder also, liegen die Stadtzürcher in der Tabelle nur auf Rang 10 und können sich nicht mehr für die Championship Group qualifizieren.

Kleiner Trost: Trotz dieser Rangierung und bloss 31 Punkten aus 30 Partien liegt der FCZ vor den anderen beiden Zürcher Klubs. GC (24 Punkte) und Winterthur (19) sind noch schlechter dran. Selbstredend werden alle drei Zürcher Klubs die Top 6 verpassen.

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