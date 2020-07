Am 3. April 2010 war es soweit: YB-Stürmer Seydou Doumbia netzte in der 16. Minute zum 1:0 gegen den FC Aarau ein (Schlussresultat 5:1). In der 28. Runde der Super League war es der 27. Saisontreffer für den Ivorer. Damit egalisierte der damals 22-Jährige den damaligen Torrekord in der Super League aus der Saison 2004/05, den Christian Gimenez aufgestellt hatte.

Bis zum Saisonende erhöhte Doumbia sein Skore auf 30 Tore und hielt damit den Rekord in der höchsten Schweizer Liga – bis jetzt. Mit dem Tor von Jean-Pierre Nsame gegen den FC Luzern hat 10 Jahre später wieder ein YB-Akteur den Torrekord egalisiert.

Legende: Rekordschützen unter sich Seydou Doumbia und Jean-Pierre Nsame. Freshfocus

Doch nicht nur den Torrekord im selben Trikot haben die beiden Spieler gemeinsam. In ihren Rekordsaisons sind die beiden Spieler in einigen Statistiken* gleichauf:

Beide Stürmer erzielten 3 Hattricks. Doumbia liess sich seine gegen Aarau, Bellinzona und GC notieren. Nsame verbuchte gegen Sion einen und gegen den FCZ gleich zwei Hattricks.

Sowohl Doumbia als auch Nsame kassierten in der gesamten Spielzeit eine rote Karte, wobei jene von Doumbia eine Gelb-Rote war.

Mit 2,09 (Doumbia) und 2,10 (Nsame) verbuchten beide Spieler beinahe gleich viele Skorerpunkte pro Spiel.

Doch auch Unterschiede sind zwischen den beiden Ausnahmekönnern und ihren Rekorden zu finden:

Nsame blieb nur bei 9 Spielen, bei denen er zum Einsatz kam, ohne Torerfolg. Bei Doumbia waren es hingegen deren 14.

Dafür erzielte Doumbia in der ganzen Saison 6 Doubletten, Nsame steht bei 3.

Und der wohl wichtigste Unterschied: Während Nsame aller Wahrscheinlichkeit nach mit YB den Meistertitel feiern wird, musste sich Doumbia und YB in der Saison 2009/10 nach der verlorenen Finalissima gegen den FC Basel mit dem Titel des Vizemeisters begnügen.

*Bei Nsame: Stand vom 26.07.2020

Auch wenn Nsame immer wieder betont, dass ihm der Torrekord nicht so viel bedeute: 2 Runden vor Schluss stehen die Chancen gut, dass der 27-Jährige seinen Vorgänger Doumbia sogar noch übertrumpfen wird.