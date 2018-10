Der Entscheid des Rekursgerichtes hat zur Folge, dass Fabio Daprela noch 4 Spielsperren verbüssen muss. 2 Partien hatte der Lugano-Verteidiger bereits abgesessen. Lugano hat nun 10 Tage Zeit, den Entscheid bei Bedarf beim TAS in Lausanne anzufechten. Ein allfälliger Rekurs hätte keine aufschiebende Wirkung.

Daprela war in der 54. Minute der Super-League-Partie vom 23. September gegen St. Gallen (2:2) mit gestrecktem Bein in den Zweikampf mit Gegenspieler Cedric Itten gestiegen. Der FCSG-Stürmer verletzte sich dabei schwer am Knie und fällt monatelang aus. Die Aktion war im Spiel ungeahndet geblieben, da weder der Schiedsrichter noch seine Assistenten die Szene gesehen hatten. Die Disziplinarkommission sperrte Daprelà daraufhin für 6 Partien.