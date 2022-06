Einen Tag nach der Verpflichtung von Filip Ugrinic haben die Berner Young Boys einen weiteren Transfercoup gelandet: Cedric Itten wechselt vom Europa-League-Finalisten Glasgow Rangers zu den Hauptstädtern. Wie Ugrinic unterschrieb auch Itten einen Vertrag bis 2026. Sein Arbeitspapier bei den Rangers wäre noch bis 2024 gültig gewesen.

Es ist für mich der richtige Zeitpunkt, in die Schweiz zurückzukehren.

Der 25-jährige Nationalspieler lanciert damit eine Karriere neu und kehrt nach 2 Jahren im Ausland in die Schweiz zurück. Mit dem Transfer hält der Stürmer auch seine Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme Ende Jahr aufrecht. Bei den Rangers hatte Itten zuletzt keine grosse Rolle gespielt und seit seiner Rückkehr von Leih-Klub Greuther Fürth im Januar lediglich 5 Einsätze bestritten.

«Es ist für mich der richtige Zeitpunkt, in die Schweiz zurückzukehren. Ich habe im Ausland bei den Glasgow Rangers und bei Greuther Fürth sehr wertvolle Erfahrungen sammeln können, die mich als Mensch und Spieler weitergebracht haben. Nun schaue ich voller Vorfreude auf meine Zeit bei YB und will mithelfen, dass der Verein seine hohen Ziele erreichen kann», sagte Itten.

Wie Filip Ugrinic ist auch Cedric Itten eine Persönlichkeit, die mit ihren sportlichen und menschlichen Qualitäten sehr gut in unsere Mannschaft passen wird.

Christoph Spycher, Gesamtverantwortlicher der YB-Sportabteilung, erklärt: «Wir standen in den letzten Jahren immer wieder mit ihm in Kontakt und freuen uns sehr, dass es mit dem Zuzug nun geklappt hat. Er ist ein toller Teamplayer, der seine Torgefährlichkeit in den letzten Jahren bei verschiedenen Klubs und auch im Schweizer Nationalteam unter Beweis gestellt hat. Wie Filip Ugrinic ist auch Cedric Itten eine Persönlichkeit, die mit ihren sportlichen und menschlichen Qualitäten sehr gut in unsere Mannschaft passen wird.»

Für die Nationalmannschaft erzielte der Basler in 7 Spielen 4 Treffer, zuletzt im November beim 4:0 über Bulgarien. Ins Aufgebot Murat Yakins für die anstehenden Nations-League-Spiele hat er es indes nicht geschafft.