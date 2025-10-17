Pajtim Kasami ist nach fast 20 Jahren zurück in Winterthur und trifft am Samstag auf seinen Ex-Klub Basel.

Pajtim Kasami ist als Fussballer ziemlich herumgekommen. Der Zürcher hat schon in Griechenland (Olympiakos Piräus), England (Fulham und Nottingham Forest) und Italien (Palermo und Sampdoria Genua) gespielt. Auch in der Schweiz hat der U17-Weltmeister von 2009 seine Spuren hinterlassen: Seine kleine Tour de Suisse führte Kasami nach Bellinzona, Luzern, Sion, Basel und jüngst Winterthur.

Ende September ging der Transfer zum FCW über die Bühne. Zuvor hatte Kasami schwierige Monate erlebt. Nach dem Jahreswechsel kam er bei Sampdoria nicht mehr zum Einsatz. Auch der Wechsel im Februar zum FC Sion brachte keine wesentliche Besserung. Kasami sammelte bis zum Saisonende bloss 112 Minuten in der Super League. Ab Anfang Juli war der 33-Jährige vereinslos.

Vor 19 Jahren verliess er Winterthur

«Die letzten acht bis zehn Monate waren keine einfache Zeit für mich, da bin ich ehrlich», so Kasami: «Ich habe lange darunter gelitten.» Von seinem Transfer zu Winterthur erhofft sich der 12-fache A-Nati-Spieler nicht zuletzt «mehr Ruhe», wie er sagt.

Der Wechsel zum FCW ist für Kasami auch ein «nach Hause kommen». Schliesslich verbrachte der zentrale Mittelfeldspieler drei seiner Junioren-Jahre in Winterthur (2003 bis 2006). «Ich habe schöne, emotionale Erinnerungen an diese Zeit.» Und: «Was viele nicht wissen, ich bin hier geboren.» Auf allen gängigen Internet-Portalen wird bei Kasami Andelfingen als Geburtsort angegeben.

Der FCW will den FCB «stressen»

Kasami ist aber nicht nur der Ruhe wegen und um näher bei der Familie zu sein, nach Winterthur zurückgekehrt. Er möchte mithelfen, dass der FCW zum 4. Mal in Folge die Klasse hält. Kein einfaches Unterfangen, schliesslich belegen die Eulachstädter nach acht Runden mit nur zwei Punkten den letzten Platz.

An dieses Spiel habe ich ganz schlechte Erinnerungen. Es war ein Tag zum Vergessen.

Am Samstag unternimmt der FC Winterthur einen weiteren Anlauf, endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. Dies soll ausgerechnet auswärts bei Titelverteidiger Basel gelingen. Dem Klub also, für den Kasami 79 Pflichtspiele bestritten hat. «Für mich ist Basel die beste Mannschaft in dieser Liga – auch wenn sie es nicht immer zeigen.» Man habe den FCB in den letzten Tagen analysiert und wolle den Meister «stressen», sagt Kasami vor seinem 2. Spiel für Winterthur.

Während seiner Zeit in Basel traf Kasami auch einmal auf den FC Winterthur. Im Februar 2021 gastierte der FCB im Cup-Achtelfinal auf der Schützenwiese – und kam gegen den damaligen Challenge-Ligisten mit 2:6 unter die Räder. Kasami, der damals eines der beiden Basler Tore schoss, sagt: «An dieses Spiel habe ich ganz schlechte Erinnerungen. Es war ein Tag zum Vergessen.»

Gegen einen weiteren persönlichen Treffer viereinhalb Jahre später beim 2. Duell zwischen Basel und Winterthur mit Kasami-Beteiligung hätte er aber nichts einzuwenden: «Das wäre natürlich schön. Aber wichtiger ist, dass wir einen guten Match machen.»

