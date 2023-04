In der Pause der Partie St. Gallen – FCZ hat Blerim Dzemaili sein Karriereende angedeutet. Sein Klub will davon nichts wissen.

«Zum Glück habe ich nicht mehr lange!» – Mit diesen Worten quittierte Blerim Dzemaili am Sonntag in der Pause des Super-League-Spiels St. Gallen - FC Zürich (2:2) gegenüber blue seine Kritik am Schiedsrichter, der vor dem 1:1 der Ostschweizer in einer strittigen Szene nicht auf Foul entschieden hatte.

Hat hier der 69-fache Nationalspieler, der kommende Woche 37-jährig wird, sein Karriereende angekündigt? Überraschen würde dies nicht, denn schliesslich läuft Dzemailis Vertrag beim FCZ im Sommer aus.

Die Aussage sei aus den Emotionen heraus und in der Hitze des Gefechts getätigt worden, sagte FCZ-Medienchef Finn Sulzer auf Anfrage. Dzemailis Zukunft sei offen und man befinde sich mit dem Spieler im Gespräch.

3 Tore in dieser Saison

Dzemaili war 2021 nach 14 Jahren im Ausland nach Zürich zurückgekehrt. Beim FCZ hatte der Mittelfeldspieler 2003 bei den Profis debütiert. In dieser Saison kommt Dzemaili auf 23 Pflichtspiele und 3 Tore für die Stadtzürcher. Aufgrund diverser Verletzungen verpasste der 36-Jährige bislang 13 Partien.