Der 29-jährige Luca Zuffi hat sich am Samstag im Spiel gegen Thun (0:1) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Er wird sich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen müssen und wird dem FCB in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ausgerechnet in seinem 250. Einsatz für Basel musste Zuffi nach seiner Einwechslung in der 64. Minute den Platz nur 9 Minuten später wieder verlassen.

Auf Instagram liess der Mittelfeldspieler verlauten: «Ich werde einige Monate ausfallen, aber werde kämpfen, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen.»