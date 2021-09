Nun will der FCL im Cup Selbstvertrauen tanken

Saisonstart ging in die Hose

Es war alles angerichtet für den ersten Sieg in dieser Saison. Vor über 9000 Zuschauern empfing Luzern Aufsteiger GC. Die Aufwärtstendenz von einer starken 2. Halbzeit gegen Lausanne vor der Nati-Pause bestätigte sich gleich in der 3. Minute: Silvan Sidler, wieder er, traf zur frühen Luzerner Führung.

Doch dann lief nichts mehr für die Zentralschweizer, das 1:1 lässt sie einigermassen ratlos zurück. Für Sportchef Remo Meyer ist das ein Déjà-vu: Bereits vor einem Jahr verzeichnete das Team einen Langsamstart, fuhr erst in der 8. Runde den ersten Dreier ein. Nun offenbart der Blick auf die Tabelle: Platz 9, 3 Niederlagen und 3 Unentschieden aus 6 Partien. Dazu kam das empfindliche Aus in der Conference-League-Qualifikation gegen Feyenoord Rotterdam, wo es in Hin- und Rückspiel ein 0:3 absetzte.

Sorgenkind Sorgic

«Wir kamen super ins Spiel, machten aber das 2:0 nicht. Und dann kam die Verunsicherung zurück», bilanzierte Meyer nach der Partie gegen GC. Der FCL lief nach überstandenen Verletzungen einiger Spieler mit einer nominell starken Startelf auf. Stammgoalie Marius Müller etwa kehrte zurück und verhinderte prompt Schlimmeres. Doch Captain Dejan Sorgic konnte nicht verbergen, dass es ihm in dieser Saison noch überhaupt nicht läuft.

«Er hat noch kein Tor geschossen, das hat man gespürt», so Meyer zu den Ladehemmungen seines Stürmers, der in der letzten Spielzeit 13 Treffer markiert hatte. Sorgic hatte zwei grosse Chancen auf den zweiten Luzerner Treffer vergeben, ehe GC das Spieldiktat in der 2. Halbzeit übernahm.

05:32 Video Kein Sieger zwischen Luzern und GC Aus Sport-Clip vom 11.09.2021. abspielen

Buochs als Hoffnungsschimmer

Noch möchte Meyer den Druck von sich und seinem Trainerstaff fernhalten. «Klar sind wir in der Verantwortung. Aber wir sind guten Mutes. Wir wissen, dass wir Qualität haben.» Vorerst soll der Cup gegen Erstligist Buochs am kommenden Sonntag reichen, um sich eine Portion Selbstvertrauen zurückzuholen. In der 1. Runde hatte sich der FCL gegen Cham einen 1:0-Sieg erknorzt.