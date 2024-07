Legende: Winterthur – St. Gallen statt Spanien – Frankreich Es wird wieder regional, liebe Fussball-Fans. Und zwar schon bald: Zwischen der EURO und der Super League liegt keine ganze Woche. Keystone/Gian Ehrenzeller

Keine Verschnaufpause für Fussballfans: Kaum ist der EM-Final am Sonntag abgepfiffen, gilt der Fokus bereits wieder der Super League. 12 Teams kämpfen auch in der Saison 2024/25 um den Meistertitel, die europäischen Plätze, gegen den Abstieg oder um die goldene Ananas. Wir liefern die Eckdaten dazu.

Wie lange dauert die Saison?

Die Saison beginnt schon am 20. Juli 2024 (in den Top-Ligen mindestens einen Monat später) und endet mit der 38. und letzten Runde am 24. Mai 2025. In der Woche darauf findet die Barrage mit Hin- und Rückspiel statt, am 1. Juni wird der Cup-Titel im Berner Wankdorf ausgefochten. Die ersten 22 Runden wurden von der Swiss Football League bereits terminiert, dürften jedoch aufgrund der Europacup-Teilnahme einiger Klubs noch Verschiebungen unterworfen sein.

In welchem Modus wird gespielt?

Wie in der Vorsaison kommt für die 12 Teams – neu dabei ist Aufsteiger Sion für Absteiger Lausanne-Ouchy – der «Schottische Modus» zum Zug. Zur Erinnerung: Nach 33 Runden wird die Tabelle geteilt. Danach stehen noch 5 Runden an. Die ersten 6 Teams spielen um den Titel und die europäischen Plätze. Die Mannschaften auf den Rängen 7 bis 12 machen untereinander den Absteiger und Teilnehmer an der Barrage aus.

00:32 Video Der «schottische Modus» einfach erklärt Aus Sport-Clip vom 11.11.2022. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Welche Klubs haben einen neuen Trainer?

Ein Quartett hat sich für die Seitenlinie neues Chefpersonal beschafft. Beim FC St. Gallen übernimmt für Peter Zeidler (Bochum) der frühere Augsburg-Trainer Enrico Maassen. Bei Servette folgt auf Neo-Sportchef René Weiler Ex-Lettland-Coach Thomas Häberli. YB holte von Winterthur Patrick Rahmen, dort wiederum wird dessen einstiger Assistent Ognjen Zaric zum Cheftrainer befördert.

In Sachen Spielerkäufe hat sich noch nicht allzu viel getan. Kein Wunder, ist das Transferfenster noch bis 9. September offen – und damit 10 Tage länger als in den Top-5-Ligen.

Wann spielen die SL-Klubs im Europacup?

Die Schweizer Klubs starten wie folgt in ihre Europacup-Kampagnen:

YB: Playoff Champions League. Besteht der Meister eine Runde, steht er in der CL-Ligaphase, im Falle einer Niederlage geht's in die Europa League. Der Gegner wird am 5. August ausgelost, die Partien finden am 20./21. und 27./28. August statt.

Besteht der Meister eine Runde, steht er in der CL-Ligaphase, im Falle einer Niederlage geht's in die Europa League. Der Gegner wird am 5. August ausgelost, die Partien finden am statt. Lugano: 2. Quali-Runde Champions League. Der Tabellen-2. der letzten Saison trifft am 23. und 30. Juli auf Fenerbahce.

Der Tabellen-2. der letzten Saison trifft am auf Fenerbahce. Servette: 3. Quali-Runde Europa League. Der Cupsieger erfährt am 22. Juli seinen Gegner für die Partien am 8. und 15. August.

Der Cupsieger erfährt am 22. Juli seinen Gegner für die Partien am FC Zürich: 2. Quali-Runde Conference League. Die Zürcher duellieren sich am 25. Juli und 1. August mit dem irischen Shelbourne FC oder dem St Joseph’s FC aus Gibraltar.

Die Zürcher duellieren sich am mit dem irischen Shelbourne FC oder dem St Joseph’s FC aus Gibraltar. FC St. Gallen: 2. Quali-Runde Conference League. Der Gegner der «Espen» kommt aus der Slowakei (MFK Ruzomberok) oder Kasachstan (Tobol Kostanay).

Wie überträgt SRF?

Wie gewohnt zeigt SRF in jeder der 38 Super-League-Runden ein Topspiel live. Den Anfang macht am Samstag, 20. Juli, um 20:30 Uhr die Partie Winterthur – St. Gallen. Zudem verpassen Sie bei der Sendung «Super League – Highlights» kein Tor und keine wichtige Szene.

Erste SRF-Livespiele (Anpfiff 20:30 Uhr) 20.7. Winterthur – St. Gallen 27.7. Basel – Lugano 3.8. Luzern – Sion 10.8. Yverdon – YB