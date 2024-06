Per E-Mail teilen

Der FC St. Gallen hat in der Sommerpause mit Enrico Maassen einen neuen Cheftrainer erhalten. Maassen schwärmt vom neuen Klub und erklärt an der ersten Medienkonferenz des FCSG, warum er in die Ostschweiz wechselt.

Enrico Maassen Cheftrainer des FC St. Gallen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Enrico Maassen ist neuer Trainer des FC St. Gallen. Der 40-jährige Deutsche hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Er arbeitete bis im Oktober 2023 beim FC Augsburg. Dort trainierte er unter anderem den Nati-Spieler Ruben Vargas. Als neuer Coach der Ostschweizer beerbt er Peter Zeidler, der nach sechs Jahren in die Bundesliga wechselte.

SRF News: Sie waren auch bei anderen Klubs im Gespräch, so auch beim VfL Bochum, wo jetzt ihr Vorgänger Peter Zeidler ist. Was hat Sie dazu bewogen, das Cheftraineramt beim FC St. Gallen zu übernehmen?

Enrico Maassen: Ich finde, der FC St. Gallen ist ein richtig cooler, stabiler Klub mit einer überragenden Fanbase. Ich hatte sehr gute Gespräche mit allen Entscheidungsträgern. Alle Verantwortlichen haben sich sehr bemüht und haben mir das Gefühl gegeben, dass sie mich unbedingt als Trainer für ihren Klub gewinnen wollen. Das gab mir ein sehr, sehr gutes Gefühl und ich brauchte nicht mehr lange, um Ja zu sagen.

Sie waren bislang ausschliesslich in Deutschland tätig, dann bei der U23 von Borussia Dortmund und beim FC Augsburg in der Bundesliga. Hatten Sie während dieser Zeit den FC St. Gallen schon auf dem Radar?

Ja – grundsätzlich natürlich die Schweizer Liga und auch den intensiven Spielstil des Klubs. Ich hatte in der letzten Saison zwei Berührungspunkte mit St. Gallen. Wir waren zeitgleich mit Augsburg im Trainingslager im gleichen Hotel, haben nebeneinander trainiert und haben ein Testspiel absolviert.

Ich will für einen stabilen Klub arbeiten, mit dem ich irgendwann mal Titel gewinnen oder auch international spielen kann.

Schliesslich habe ich mir in der Schweiz viele Spiele angeschaut, unter anderem das Spiel Basel gegen St. Gallen, leider mit einem nicht so guten Ende für St. Gallen. Aber es war trotzdem ein gutes Spiel.

04:36 Video Enrico Maassen: «Ich kenne die Schweizer Liga ganz gut» Aus Sport-Clip vom 19.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 36 Sekunden.

Der FC St. Gallen steht für spektakulären, offensiven Fussball. Sie auch?

Absolut – offensiver Ansatz mit viel Power, mit vielen hohen Pressingphasen, schnellem Umschaltspiel, aber auch einer klaren Idee bei eigenem Ballbesitz.

Wie wollen Sie die Mannschaft weiterentwickeln? Was sind hier ihre übergeordneten Ziele?

Ja – ich habe einige. Die möchte ich natürlich gerne zuerst mit der Mannschaft besprechen und dann sieht man sie im optimalen Fall auf dem Platz.

Sie haben einen Drei-Jahresvertrag unterschrieben. Der FC St. Gallen ist für Sie also mehr als eine Zwischenstation auf dem Weg vielleicht zurück in die Bundesliga?

Ich beschäftige mich mit dem Step zum FC St. Gallen. Ich habe mir diesen Schritt sehr wohlüberlegt.

Audio Warum hat sich Enrico Maassen für die Ostschweizer entschieden? 05:25 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 19.06.2024. Bild: Keystone/GIAN EHRENZELLER abspielen. Laufzeit 5 Minuten 25 Sekunden.

Für mich habe ich die Zeit nach Augsburg auch genutzt, um zu reflektieren und habe beschlossen: Ich will für einen stabilen Klub mit Entwicklungspotenzial arbeiten, mit dem ich vielleicht irgendwann mal Titel gewinnen oder auch international spielen kann. Ich finde da gibt es viele Schnittmengen mit dem FC St. Gallen.

Das Gespräch führte Nicolas Ledergerber.