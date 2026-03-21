Die Frage scheint mittlerweile nicht mehr ob, sondern wann Thun Meister der Super League wird. Schon in zwei Spieltagen könnte es soweit sein.

Legende: Ein gewohntes Bild Jubelnde Thuner. KEYSTONE/Anthony Anex

Das Märchen des FC Thun in der Super League geht immer weiter – und wird mit dem Gewinn des Meistertitels enden, da sind sich mittlerweile alle Experten sicher. Der Aufsteiger aus der Challenge League düpiert mit seiner unerschrockenen Art die gesamte Liga und lässt die Konkurrenz klar hinter sich. Überzeugende Auftritte und deutliche Siege, wie zuletzt beim 5:1 gegen die Grasshoppers, sind keine Seltenheit.

Obwohl die Berner Oberländer die Tabelle mit 16 Punkten Vorsprung anführen, starten die ersten Rechenspiele. Spielen die Thuner nämlich so weiter wie bisher, könnten sie den Meistertitel schon bald eintüten. Einige Daten werden sich die Fans bereits fett in der Agenda eingetragen haben.

Grundstein dieses Wochenende legen

An diesem Wochenende können die Thuner noch nicht feiern. Gewinnen sie am Samstag aber auswärts beim FC Zürich und der FC St. Gallen verliert anschliessend auswärts in Sitten, hat das Team von Trainer Mauro Lustrinelli den Meistertitel bereits am ersten Spieltag nach der Länderspielpause, dem Osterwochenende zwischen dem 4. und 6. April, in den eigenen Füssen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt am Samstagabend die Partie Sion – St. Gallen ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Im Anschluss folgt ab 22:35 Uhr die Sendung «Super League – Highlights», unter anderem mit der Zusammenfassung von FCZ – Thun.

Ein Sieg im Tessin am Samstag, dem 4. April, gegen den FC Lugano würde dann auf jeden Fall reichen, um sich erstmals Schweizer Meister nennen zu dürfen. Auch eine «Sofa-Meisterschaft» wäre möglich, wenn Thun in Lugano zwar nicht gewinnt, der FCSG am Ostermontag gegen den FCZ dafür Punkte liegenlässt.

Noch vor der Tabellenteilung

Auch ohne Ausrutscher der Konkurrenz kann der Aufsteiger den Titel noch vor der Tabellenteilung in «Championship Group» und «Relegation Group» klarmachen. Gewinnt der Leader die verbleibenden drei Partien allesamt, steht er nach 33 Runden als Meister fest. Am Samstag, dem 11. April, empfangen die Thuner den FC Basel. Gegen den amtierenden Champion könnte die Stabsübergabe also tatsächlich vor eigenem Anhang stattfinden.

So oder so, früher oder später, läuft alles auf den überraschendsten Meistertitel der jüngeren Super-League-Geschichte hinaus. Was als Märchen begann, ist mittlerweile Realität. Da wird es den Thun-Fans auch nicht ganz so wichtig sein, nach welchem Spieltag der Titel auch rechnerisch fix ist.

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