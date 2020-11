Die Wahl hat eine grosse symbolische, aber für die Profi-Abteilung des FC Basel nur beschränkte Bedeutung: Der neue Präsident des Vereins FC Basel 1893 heisst Reto Baumgartner. Der 53-Jährige sei mit grossem Mehr gewählt worden, teilte der abtretende Präsident Bernhard Burgener nach der schriftlich durchgeführten Generalversammlung mit.

Baumgartner sowie die weiteren bisherigen Klubleitungsmitglieder Dominik Donzé und Benno Kaiser hätten die Wiederwahl geschafft. Alle anderen Kandidierenden verpassten laut Burgener das absolute Mehr.

Keine Statuten-Änderung

Der Verein hält einen 25-Prozent-Anteil an der FC Basel 1893 AG, welche die Profi-Abteilung betreibt und an der Burgener weiterhin die Mehrheit inne hat. Baumgartner wird in seiner Funktion als Vereinspräsident Einsitz in den Verwaltungsrat der AG nehmen.

Die von Burgener gewünschte Statuten-Änderung wurde von einer Mehrheit der Vereinsmitglieder abgelehnt. Laut Burgener wünschen viele Mitglieder, dieses Traktandum an einer physischen GV zu behandeln.