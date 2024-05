Legende: Zwangspause Joël Monteiro fällt für unbestimmte Zeit aus. Freshfocus/Claudio Thoma

YB muss mehrere Wochen auf Monteiro verzichten

YB-Offensivspieler Joël Monteiro hat sich am Sonntag beim 2:0-Sieg gegen den FC Zürich in der Schlussphase des Spiels bei einem gegnerischen Foul eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Der 25-Jährige muss nicht operiert werden, aber eine mehrwöchige Wettkampf-Pause einlegen. Wie lange diese dauern wird, hängt vom Heilungsverlauf ab. Bei den Bernern besteht die Hoffnung, dass er im Endspurt der laufenden Meisterschaft noch zur Verfügung stehen wird. Sandro Lauper, der am Sonntag ebenfalls ausgewechselt werden musste, hatte Glück im Unglück: Er zog sich Prellungen zu und dürfte am Samstag im Heimspiel gegen Lugano eingesetzt werden können.