Die Young Boys gewinnen in der Championship Group der Super League gegen den FC Zürich auswärts mit 2:0.

Beide Berner Tore sind richtige Hingucker.

In den weiteren Sonntagsspielen trennen sich Basel und Luzern 1:1, Yverdon-Sport bezwingt Lausanne-Sport 3:1.

Silvère Ganvoula stand zwar im Letzigrund auf dem Rasen, hätte mit seinem Auftritt in der 42. Minute aber auch an der gleichzeitig stattfindenden Kunstturn-EM in Rimini um die Medaillen mitreden können. Sein artistisches Glanzstück war dreigeteilt:

Nach einem Freistoss spielte er den Ball mit der Hacke auf Kollege Aurèle Amenda. Da war die Schwierigkeit oder D-Note noch überschaubar. Dann legte Ganvoula aber so richtig nach: Den kurz darauf steil in die Luft springenden Ball versenkte er mit einem astreinen Fallrückzieher. Beim Jubel zeigte der Kongolese dann noch einen Überschlag samt Rückwärtssalto. Eine rundum sehenswerte Übung.

00:56 Video Ästhetisch herausragend: Ganvoula bringt YB im Letzigrund in Führung Aus Sport-Clip vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Abzüge gab es einzig für sein anschliessendes Gebaren Richtung Zürcher Südkurve: Der Kongolese jubelte provozierend vor den Heimfans und legte seinen Zeigefinger auf die Lippen. Das Tor zum 1:0 kam etwas entgegen dem Spielverlauf: YB hatte bis dahin wenig bis gar nichts gezeigt – allerdings blieben auch die Zürcher in Hälfte 1 offensiv harmlos.

01:33 Video Brecher: «Es ist kein Zaubertor, sondern ein irreguläres Tor» Aus Sport-Clip vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Condes teure Entgleisung

Von wegen Zürcher Aufholjagd nach dem Wiederanpfiff: Cheick Condé leistete sich bereits in der 48. Minute einen folgenschweren Lapsus. Erst ging er völlig übermotiviert in einen Zweikampf, sah dann für sein Foul die gelbe Karte und applaudierte dafür in Richtung Schiedsrichter Luca Cibelli. Dieser stellte den Guineer folgerichtig vom Platz.

Für den FCZ kam es noch dicker: Der erst zur Pause eingewechselte Cedric Itten pflückte einen hohen Ball im Vollsprint aus der Luft und blieb alleine vor Yannick Brecher eiskalt: Mit seinem 8. Saisontor stellte er auf 2:0 (54.). Auch für diesen Treffer gibt es Bestnoten. Bereits in den Minuten davor hätten Meschack Elia und Itten selber gegen schwimmende Zürcher treffen können. Diese konnten sich auch in der Folge nicht mehr aufraffen.

Während YB dank dem 2:0 den 3. Liga-Sieg in Folge einfährt, müssen die Zürcher ihrerseits zum 3. Mal am Stück als Verlierer vom Platz. Für die Berner, die an der Tabellenspitze wieder 8 Punkte vor dem 1. Verfolger Servette liegen, ist es der 1. Sieg gegen den FCZ seit Juli 2022.

So geht es weiter

Die Berner stehen in der Championship Group in 6 Tagen wieder im Einsatz: Am Samstag empfangen sie zu Hause Lugano zum Gipfeltreffen. Der FCZ gastiert dann am Sonntag bei Kantonsrivale und Tabellennachbar Winterthur.