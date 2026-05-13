Legende: Nächste Saison nicht mehr FCB-Trainer Omar Adlani. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Adlani und Basel gehen getrennte Wege

Omar Adlani wird die FCB-Frauen nur noch bis Ende Saison trainieren. Der 34-jährige Chefcoach und der Klub haben sich auf eine Trennung geeinigt. Der Verein gibt als Grund «unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der zukünftigen Zusammenarbeit» an. Adlani hatte die FCB-Frauen im Oktober 2025 in einer anspruchsvollen Situation übernommen und das Team in den vergangenen Monaten stabilisiert. Wer Adlani beerben wird, ist noch unklar.

Geisterspiel in Lausanne

Das Super-League-Spiel zwischen Lausanne-Sport und den Grasshoppers vom kommenden Samstag wird zum Geisterspiel. Wie der Waadtländer Klub mitteilte, muss das Heimspiel nach einem Beschluss der kantonalen Behörden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Die Massnahme wurde getroffen, nachdem es am Dienstag im Léman-Derby zwischen Servette und Lausanne zu schweren Ausschreitungen gekommen war.

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