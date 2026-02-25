Legende: Erhält mit GC ein Flutlicht-Spiel Michael Frey. freshfocus/Nico Ilic

Schweizer Cup: GC am Samstag, St. Gallen am Sonntag

Die Halbfinals im Schweizer Cup sind zeitlich angesetzt. Die Partie zwischen Lausanne-Ouchy und den Grasshoppers findet am Samstag, 18. April, um 19:15 Uhr auf der Lausanner Pontaise statt. Tags darauf empfängt Yverdon im anderen Duell zwischen einem Klub aus der Challenge und Super League um 15:00 Uhr den FC St. Gallen. Der Cupfinal findet am Pfingstsonntag (24. Mai, 14:00 Uhr) im Wankdorf statt.

FCZ vorerst ohne Reichmuth

Der FC Zürich muss in den nächsten rund 6 Wochen ohne Miguel Reichmuth auskommen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler verletzte sich am Fuss. Die Blessur zog sich Reichmuth auf ungewöhnliche Art zu: im Rahmen eines Wiederholungskurses bei der Schweizer Armee.

Resultate