Basel verleiht Dubasin nach Spanien

Offensivspieler Jonathan Dubasin verlässt den FC Basel nach einem halben Jahr bereits wieder. Der Spanier wechselt leihweise zu Real Oviedo in die zweithöchste spanische Liga. Laut dem FCB erfolgt der Wechsel primär aus privaten Gründen. Im Anschluss an die Leihe besitzt Oviedo eine Kaufoption. Noch im letzten Spiel vor der Winterpause hatte Dubasin die Basler zum 1:0-Auswärtssieg in Luzern geschossen.