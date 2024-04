Legende: Ihre Verträge wurden aufgelöst Murat Ural (l.) und Umberto Romano. Freshfocus/Claudio Thoma.

Ural und Romano nicht länger beim FCZ

Der FC Zürich hat die Verträge mit dem ehemaligen Cheftrainer-Duo Murat Ural und Umberto Romano aufgelöst. Dies teilte der Klub am Montag mit. «Eine Rückkehr in den Nachwuchsbereich war kein Thema, deshalb wurden die Verträge in der Zwischenzeit einvernehmlich aufgelöst bzw. nicht verlängert», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Zürcher hatten vor einer Woche bekanntgegeben, dass man mit dem ehemaligen U21-Coach Ricardo Moniz als neuem Trainer in die Meisterrunde geht. Zu dessen neuem Assistenztrainer wurde in der Zwischenzeit Dorjee Tsawa erklärt, wie der FCZ ebenfalls am Montag mitteilte. Tsawa war schon im Nachwuchs des Klubs tätig und Cheftrainer der FCZ Frauen.