Legende: Soll den FCZ nach Europa führen Ricardo Moniz imago images/Pixsell

Murat Ural und Umberto Romano müssen die Verantwortung für den FCZ an den bisherigen U21-Coach Ricardo Moniz abgeben.

Das Duo hatte erst vor wenigen Monaten von Bo Henriksen übernommen.

In der Super League kämpft der FCZ in der Championship Group noch um die Qualifikation für das internationale Geschäft.

Der FC Zürich sieht seine Felle im Kampf um das internationale Geschäft spätestens nach dem 0:1 gegen den FC St. Gallen am Sonntag davonschwimmen. Der FCZ ersetzte als Reaktion darauf am Montagabend die beiden Interimstrainer Murat Ural und Umberto Romano durch den bisherigen U21-Trainer Ricardo Moniz. Moniz übernimmt die 1. Mannschaft als Interimstrainer bis zum Ende der Saison.

Der 59-jährige Moniz ist weit herumgekommen in der Fussballwelt und war in zahlreichen Ländern in diversen Funktionen tätig. Der Niederländer war in der Schweiz bereits für den Grasshopper Club zu Beginn der Nullerjahre tätig gewesen und zuletzt Trainer Slaven Belupos in Kroatien. Als Cheftrainer amtete er unter anderem in Salzburg, wo er 2012 auch das Double holte.

Namhafter Assistent

Moniz stiess erst im vergangenen Oktober zum FCZ und übernahm per Jahresbeginn die U21 als deren Cheftrainer. Sein dortiger Assistent, der ehemalige Nationalstürmer Johan Vonlanthen, wird ihn auch bei den Profis assistieren. Vonlanthen kam ebenfalls erst anfangs diesen Jahres zum FCZ und war auch als Technik- und Stürmertrainer tätig.

Lang anhaltendes Formtief

Mit diesem Trainerwechsel reagiert der FCZ auf ein lang anhaltendes Formtief. Ural und Romano betreuten nach dem Weggang Bo Henriksens zu Mainz die 1. Mannschaft in 11 Pflichtspielen. Der FCZ konnte lediglich 3 davon gewinnen, alle mit 1:0, und schied zu Hause im Cup aus. In diesen 11 Spielen brachte es der FCZ auf gerade einmal 9 erzielte Tore.

Seit dem Sieg gegen YB Ende November letzten Jahres gewannen die Zürcher gerade noch 4 Spiele in der Liga. Betrug der Rückstand auf den Leader YB damals ein einziger Punkt, ist dieser auf nun 16 angewachsen. Die Qualifikation für die Championship Group gelang dem FCZ hauptsächlich dank guter Resultate zu Saisonbeginn.

Aus Lauerstellung

Der FCZ startet am 5. Mai als Tabellen-6. in die Championship Group. Dies mit einem Heimspiel gegen YB, im Verlauf der Saison konnten die Zürcher beide davon gewinnen. Nach der Niederlage im Direktduell liegen sie 2 Punkte hinter dem FC St. Gallen, der den 4. Rang belegt und für die Qualifikation zur Conference League berechtigt.