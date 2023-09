Legende: Marco Burch. Keystone/Urs Flüeler

Burch zu Legia Warschau

Der 22-jährige Marco Burch wechselt per sofort zum 15-fachen polnischen Meister und Conference-League-Teilnehmer Legia Warschau. Burch stand seit der Saison 2019/20 im Kader des FC Luzern und absolvierte 106 Spiele für die Innerschweizer (8 Tore). Der Innenverteidiger, der mit der U21 diesen Sommer die EM bestritt, gewann 2021 mit dem FCL den Cup.

Haas kehrt zum FCL zurück

Der FC Luzern leiht Nicolas Haas für ein Jahr vom italienischen Erstligisten Empoli aus. Danach besitzen die Innerschweizer eine Kaufoption für den 27-jährigen Mittelfeldspieler. Für Haas ist es eine Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein, bei dem er im Januar 2015 in der 1. Mannschaft debütierte. Nach 65 Spielen für Luzern wechselte der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalspieler 2017 nach Italien, wo er für Atalanta Bergamo, Palermo, Frosinone und zuletzt Empoli 50 Partien in der Serie A und 101 Partien in der Serie B bestritt.

Ugrinic muss Pause einlegen

Filip Ugrinic steht den Young Boys aufgrund von Adduktoren-Beschwerden für das Spiel vom Sonntag gegen Servette nicht zur Verfügung. Der 24-Jährige, der sich vergangene Woche mit dem Schweizer Meister für die Champions League qualifiziert hat, fällt auch für den Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft aus. Der Mittelfeldspieler wurde von Nationaltrainer Murat Yakin erstmals für die Nati aufgeboten und hätte gegen den Kosovo (9. September) oder Andorra (12. September) sein Länderspieldebüt feiern sollen.

Legende: Wäre erstmals für die A-Nati aufgeboten gewesen Filip Ugrinic. Freshfocus/Claudi De Capitani

Oberlin spielt künftig für Adanaspor

Dimitri Oberlin wechselt von Servette zu Adanaspor. Beim türkischen Zweitligisten unterschrieb der 25-jährige Offensivspieler einen Einjahresvertrag. Vergangene Saison spielte Oberlin auf Leihbasis für den FC Thun in der Challenge League, wo er in 22 Spielen 8 Skorerpunkte sammelte.