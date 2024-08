Legende: Wirbelt wieder in der Super League Samuel Ballet. Imago/IPA Sport

Ballet zurück in den Kanton Zürich

Der FC Zürich übernimmt leihweise für diese Saison Samuel Ballet vom Serie-A-Klub Como. Die Zürcher haben zudem eine Kaufoption für den 23-jährigen Flügelspieler. Für Ballet ist es eine Rückkehr in den Kanton: Der einstige Schweizer Nachwuchs-Internationale spielte von 2021 bis Anfang dieses Jahres für den FC Winterthur, mit dem er 2022 in die Super League aufstieg. Für Como bestritt der bei YB ausgebildete Ballet bislang allerdings erst 3 Serie-B-Spiele. Für Winterthur war er 89 Mal zum Einsatz gekommen (19 Tore).

00:33 Video Archiv: Ballet trifft gegen YB Aus Sport-Clip vom 04.11.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Lukembila wechselt zu Winterthur

Der FC Winterthur hat auf die Torflaute in den letzten Partien reagiert und sich in der Offensive verstärkt. Der Flügelspieler Josias Lukembila wechselt bis Ende Saison leihweise vom Paris FC in die Eulachstadt. Der 24-Jährige spielte seit 2023 in Frankreich, wo er 36 Mal in der zweithöchsten Liga und im Cup eingesetzt wurde. Zuvor spielte er bereits für Lausanne-Sport und den FC Wil.