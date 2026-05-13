Legende: Nach 20 Jahren FCZ ist Schluss als Aktiver Yanick Brecher wird bei den Stadtzürchern Botschafter. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Brecher beendet Karriere

Der langjährige FCZ-Goalie Yanick Brecher hat sich entschieden, seine Profikarriere zu beenden. Der 32-Jährige lief 366 Mal für die Stadtzürcher auf und wird am Sonntag gegen Servette im Letzigrund verabschiedet. «Ich bin als 13-Jähriger mit grossen Träumen und Ambitionen zum FCZ gekommen. Nun blicke ich auf 20 wunderschöne Jahre zurück», wird Brecher zitiert. Er wird dem FCZ als Botschafter erhalten bleiben.

Adlani und Basel gehen getrennte Wege

Omar Adlani wird die FCB-Frauen nur noch bis Ende Saison trainieren. Der 34-jährige Chefcoach und der Klub haben sich auf eine Trennung geeinigt. Der Verein gibt als Grund «unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der zukünftigen Zusammenarbeit» an. Adlani hatte die FCB-Frauen im Oktober 2025 übernommen.

Geisterspiel in Lausanne

Das Super-League-Spiel zwischen Lausanne-Sport und GC vom Samstag wird ein Geisterspiel. Wie der Waadtländer Klub mitteilte, muss das Heimspiel nach einem Beschluss der kantonalen Behörden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Dies deshalb, weil es am Dienstag im Léman-Derby gegen Servette zu schweren Ausschreitungen gekommen war.

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