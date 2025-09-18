Legende: Freuen sich über einen verbesserten Rang in der Weltrangliste Breel Embolo und Murat Yakin. Keystone/Alessandro della Valle

Schweiz neu auf Rang 17

Für das Schweizer Nationalteam geht es in der Fifa-Weltrangliste zwei Ränge nach vorne. Neu liegt die Mannschaft von Trainer Murat Yakin auf Rang 17. Nach den klaren Siegen gegen den Kosovo und Slowenien zum Auftakt der WM-Qualifikation hat die Schweiz den Senegal und Japan überholt. In Europa ist sie weiterhin auf Rang 10. An der Spitze der Rangliste steht erstmals seit Juni 2014 wieder Spanien. Der Europameister löst Weltmeister Argentinien ab, der die Spitzenposition seit April 2023 innehatte. Zu den grossen Verlierern zählt Deutschland (von Platz 9 auf 12).