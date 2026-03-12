Legende: Spielt seit Januar in Österreich Ryan Fosso im Trainingsanzug von Sturm Graz. Imago/Beautiful Sport

Mittelfeldspieler Fosso vollzieht Verbandswechsel

Der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler Ryan Fosso will künftig für Kamerun auflaufen. Der Schweizerische Fussballverband bestätigt gegenüber Keystone-SDA den Verbandswechsel des 23-Jährigen. Fosso durchlief die Juniorenstufen bei den Young Boys. Seine ersten Profistationen waren Vaduz sowie Fortuna Sittard (NED), ehe er im Januar zum österreichischen Klub Sturm Graz wechselte. Beim derzeitigen Tabellenführer stand der zentrale Mittelfeldspieler bislang fünfmal in der Startaufstellung. Im Rahmen der EM-Qualifikation kam Fosso im Herbst 2024 zu drei Einsätzen für die Schweizer U21.