Legende: Spielen am 5. Juni im neuen Lugano-Stadion Die Spielerinnen der Schweizer Nati. KEYSTONE Ti-Press Pablo Gianinazzi

Weitere WM-Qualispiele der Frauen-Nati terminiert

Am Freitag, 5. Juni, trifft das Frauen-Nationalteam im Rahmen der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien in Lugano auf Malta. Die Partie, mit der gleichzeitig die neue AIL-Arena eröffnet wird, beginnt um 19:30 Uhr. Vier Tage später steht das letzte Spiel der ersten Tranche der WM-Quali an. Die Equipe von Trainer Rafel Navarro misst sich am Dienstag, 9. Juni, um 19:00 Uhr im Mourneview Park von Lurgan mit Nordirland. Beide Spiele gibt es wie gewohnt live bei SRF zu sehen.

Resultate

Tholot verlängert beim FC Sion

Didier Tholot hat seinen Vertrag als Trainer des FC Sion verlängert. Der französische Coach unterschrieb bis Juni 2029, auch sein gesamter Trainerstab bleibt im Wallis, wie der Klub am Dienstag an einer Medienkonferenz mitteilte. Tholot, der einst selbst für die Walliser spielte, war bereits 2003, 2009 und 2015 Trainer des Westschweizer Klubs. Insgesamt betreute er den FC Sion in diesen Amtszeiten in 250 Spielen. In der Tabelle liegt Sion derzeit auf dem 5. Platz und darf darauf hoffen, in der kommenden Saison europäisch zu spielen.