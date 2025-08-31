Kasachischer Gegner für GC
Die Frauen der Grasshoppers bekommen es in der 1. Qualifikationsrunde für den neuen Europa Cup mit einem Gegner aus Kasachstan zu tun. Den Playoff-Finalistinnen der Vorsaison wurde am Sonntag Kazygurt Schymkent zugelost. Kazygurt ist mit 18 Titeln Rekordmeister, auch in der letzten Saison setzte sich das Team in der heimischen Super League durch. Das Duell findet am 10./11. und 17./18. September mit Hin- und Rückspiel statt. Der Sieger zieht in die 2. Qualifikationsrunde ein.