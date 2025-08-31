 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Schweizer Fussball-News GC-Frauen müssen nach Kasachstan

31.08.2025, 14:54

Teilen
Zwei jubelnde Fussballspielerinnen auf dem Spielfeld.
Legende: Freuen sie sich auch auf die Reise nach Kasachstan? Den Grasshoppers steht eine weite Reise in den Osten bevor. Keystone/Anthony Anex

Kasachischer Gegner für GC

Die Frauen der Grasshoppers bekommen es in der 1. Qualifikationsrunde für den neuen Europa Cup mit einem Gegner aus Kasachstan zu tun. Den Playoff-Finalistinnen der Vorsaison wurde am Sonntag Kazygurt Schymkent zugelost. Kazygurt ist mit 18 Titeln Rekordmeister, auch in der letzten Saison setzte sich das Team in der heimischen Super League durch. Das Duell findet am 10./11. und 17./18. September mit Hin- und Rückspiel statt. Der Sieger zieht in die 2. Qualifikationsrunde ein.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)