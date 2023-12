Legende: Tritt zwischen die Beine Taulant Xhaka sah für diese Aktion gegen Bradley Fink die rote Karte. Keystone/Georgios Kefalas

Xhaka und Danho zweimal nur Zuschauer

Taulant Xhaka wird dem FC Basel nach seiner roten Karte im Spiel gegen GC (0:1) in den nächsten zwei Super-League-Spielen fehlen. Der Mittelfeldspieler hatte GC-Stürmer Bradley Fink in der 18. Minute grob gefoult. Ebenfalls zwei Spielsperren erhielt Lausanne-Ouchys Florian Danho, der beim 1:2 gegen Yverdon-Sport wegen einer Tätlichkeit vom Platz geflogen war. Ludovic Magnin wird Lausanne-Sport am Sonntag in Winterthur derweil nicht von der Bank aus betreuen können. Der Coach wurde gegen Servette (1:1) zum vierten Mal in dieser Saison verwarnt und ist gesperrt.