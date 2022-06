Legende: Unterschrieb für 3 Jahre in der Innerschweiz Joaquin Ardaiz. Keystone/Philipp Schmid

Ardaiz von Schaffhausen nach Luzern

Der FC Luzern ergänzt seine Offensive mit Joaquin Ardaiz. Der Uruguayer war in der vergangenen Saison der beste Torschütze der Challenge League und hatte massgeblichen Anteil daran, dass der FC Schaffhausen die Barragespiele gegen Luzern erreichen konnte. Für den 23-jährigen Stürmer sind die Innerschweizer die zweite Station in der Super League. Vor seinem Wechsel nach Schaffhausen vor einem Jahr hatte er eine Saison für Lugano gespielt. Ardaiz erhält in Luzern einen Vertrag für drei Jahre.

Youan leihweise zu Hibernian

Der FC St. Gallen leiht Thody Elie Youan an Hibernian FC aus der höchsten schottischen Liga bis zum Ende der Saison 2022/23 aus. Der Offensivspieler absolvierte seit September 2020 gesamthaft 53 Pflichtspiele für die Espen, in denen er 12 Tore erzielte und 11 Vorlagen gab. Über die Höhe der Leihsumme und die Höhe der Option haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart.