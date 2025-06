Legende: Leihweise zu Wil Bung Hua Freimann. Martin Meienberger/freshfocus

Zwei FCL-Leihspieler für Wil

FCL-Verteidiger Bung Hua Freimann spielt in der kommenden Saison leihweise für den FC Wil in der Challenge League. Der 20-Jährige debütierte im Frühjahr in der Super League und absolvierte drei Spiele für die erste Mannschaft. Auch Teamkollege Luuk Breedijk wechselt per Leihe für ein Jahr in die Ostschweiz. Der 21-jährige Offensivspieler verbrachte die letzte Spielzeit in der U21-Mannschaft der Luzerner in der Promotion League.

GC verabschiedet zehn Spieler

Die Grasshoppers haben am Dienstag die Verabschiedung von zehn Spielern bekanntgegeben. Sonny Kittel, Manuel Kuttin, Giotto Morandi, Tsiy Ndenge, Ayumu Seko und Pascal Schürpf laufen nach Ablauf ihrer Verträge Ende Juni in der kommenden Saison nicht mehr für die Zürcher auf. Auch Adama Bojang, Nestory Irankunda, Bryan Lasme und Noah Persson kehren nach ihrem leihweisen Engagement bei GC zu ihren Stammklubs zurück.

