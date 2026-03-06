GC drei Spiele ohne Abrashi

Die Grasshoppers müssen in den nächsten drei Partien ohne ihren Captain auskommen. Amir Abrashi war am Donnerstag im Spiel gegen Basel (0:1) nach einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen worden. Laut der Swiss Football League wurde beim Strafmass berücksichtigt, dass Abrashi zuvor eine Provokation erfahren habe. Der 35-Jährige war nach seinem Platzverweis auch noch mit Basel-Trainer Stephan Lichtsteiner aneinandergeraten.

Von Moos fehlt Luzern vorerst

Luzern-Stürmer Julian von Moos hat sich bei der 1:2-Niederlage am Mittwoch gegen die Young Boys eine leichte Muskelverletzung an der hinteren Oberschenkelmuskulatur zugezogen. Laut den «Leuchtenstädtern» fällt der 24-Jährige für rund zwei Wochen aus.

Vier Promotion-League-Klubs wollen aufsteigen

Promotion-League-Leader Kriens, Verfolger Brühl, der letztjährige Cupfinalist Biel sowie Schaffhausen haben bei der Swiss Football League ein Lizenzgesuch für die Challenge-League-Saison 2026/27 eingereicht. Die Lizenzkommission wird am 20. April über ihre Entscheidung zu den Dossiers der insgesamt 26 Bewerber (inkl. 12 SL- und 10 ChL-Klubs) für die SFL informieren.





