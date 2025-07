Legende: Läuft künftig in «Gelb-Schwarz» auf Dominik Pech. Imago/Michal Fajt

Tscheche Pech zu YB

Die Young Boys haben am Tag nach dem erfolgreichen Saisonstart gegen Servette (3:1) die Verpflichtung von Dominik Pech bekanntgegeben. Der 18-jährige Offensivspieler wird vom tschechischen Meister Slavia Prag für ein Jahr ausgeliehen, die Berner verfügen aber über eine Kaufoption. Zum Meistertitel steuerte Pech, mehrfacher Nachwuchs-Nationalspieler, je 1 Tor und Assist in 13 Spielen bei. Zudem kam er auf 4 Einsätze in der Europa League.

Neuer Flügelspieler für den FCZ

Der 22-jährige französisch-italienische Offensivspieler Lisandru Tramoni wechselt per sofort zum FC Zürich. Er kommt vom Pisa Sporting Club in die Limmatstadt und unterschrieb für drei Saisons mit Option auf Verlängerung. In der Serie B hat Tramoni 28 Einsätze hinter sich, deren 26 in der Ligue 2. Er gilt als talentierter Flügelspieler mit Linksfuss.

Krasniqi zu den GC Frauen

Die GC Frauen haben sich beim FC Basel bedient und die albanische Nationalspielerin Qendresa Krasniqi verpflichtet. Die 31-jährige Offensivspielerin, die von Januar 2024 bis Juli 2025 beim FCB unter Vertrag war, bringe viel Qualität und Erfahrung mit, liess GC verlauten.