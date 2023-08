Legende: Neu in der Bundesliga aktiv Nadine Riesen. KEYSTONE/Michael Buholzer

Neue Herausforderung für Riesen

Die 13-fache Schweizer Internationale Nadine Riesen wechselt per sofort zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Die 23-jährige Ostschweizerin gewann in der letzten Saison mit dem FCZ das Double aus Meisterschaft sowie Cup und bereitete sich mit den Zürcherinnen auch auf die neue Saison in der Women's Super League vor, die am letzte Samstag lanciert wurde. In Frankfurt, wo sie auf ihre Nationalteamkollegin Géraldine Reuteler trifft, unterschrieb sie einen bis Juni 2026 gültigen Vertrag. An der WM in Australien und Neuseeland kam Riesen in allen 4 Schweizer Spielen als linke Aussenverteidigerin zum Einsatz, in den letzten 3 Matches stand sie je in der Startelf.

Avdijaj verlässt den FCZ endgültig

Donis Avdijaj verlässt den FC Zürich definitiv Richtung Österreich und kehrt zum TSV Hartberg zurück, bei welchem er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Der Deutsch-Kosovare hatte im August 2022 vom Bundesligisten zum damaligen Schweizer Meister gewechselt. In der Rückrunde der letzten Saison spielte Avdijaj leihweise wieder für Hartberg. Für Zürich bestritt der 27-Jährige 19 Pflichtspiele, 3 davon in dieser Saison.