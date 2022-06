Legende: Zieht nach Deutschland Silvan Sidler wird künftig in der 2. Bundesliga auflaufen. Freshfocus/Martin Meienberger

Sidler von Luzern zu Bielefeld

3 Tage nach dem geschafften Klassenerhalt hat der FC Luzern einen weiteren Abgang zu verkraften. Silvan Sidler verlässt die Innerschweizer ablösefrei und wechselt in die 2. Bundesliga zu Arminia Bielefeld. Der 23-jährige Rechtsverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Bielefeld hat in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der Bundesliga nicht geschafft und stieg als Vorletzter zusammen mit Greuther Fürth direkt ab. «Es war immer mein Traum, in Deutschland spielen zu können und daher freue mich sehr, jetzt für Arminia aufzulaufen», liess sich der Schweizer auf der Homepage von Arminia zitieren.

Breitenreiter holt Assistenten nach Hoffenheim

Die Verantwortlichen von Bundesligist Hoffenheim haben die personellen Wünsche ihres neuen Trainers Andre Breitenreiter erfüllt. Die Kraichgauer eisten nach Breitenreiter auch Darius Scholtysik (Co-Trainer) und Fabian Sander (Spielanalyse) von Meister FCZ los.