Legende: Verstärkt die Defensive der «Espen» Tom Gaal. imago images/Lucca Fundel

Neuer Verteidiger für FCSG

Der FC St. Gallen ist auf der Suche nach Verstärkung für die nächste Saison in Deutschland fündig geworden. Die Ostschweizer verpflichten den 24-Jährigen Verteidiger Tom Gaal. Der grossgewachsene Deutsche unterschrieb für zwei Jahre, wie der FCSG bekanntgab. Gaal stösst nach zwei Jahren in Ulm mit Aufstieg in die 2. Bundesliga und sofortigem Wiederabstieg zu den St. Gallern, die neben Trainer Enrico Maassen bereits zahlreiche andere Deutsche im Klub zählen.

Zwei FCL-Leihspieler für Wil

FCL-Verteidiger Bung Hua Freimann spielt in der kommenden Saison leihweise für den FC Wil in der Challenge League. Der 20-Jährige debütierte im Frühjahr in der Super League und absolvierte drei Spiele für die erste Mannschaft. Auch Teamkollege Luuk Breedijk wechselt per Leihe für ein Jahr in die Ostschweiz. Der 21-jährige Offensivspieler verbrachte die letzte Spielzeit in der U21-Mannschaft der Luzerner in der Promotion League.

GC verabschiedet zehn Spieler

Die Grasshoppers haben am Dienstag die Verabschiedung von zehn Spielern bekanntgegeben. Sonny Kittel, Manuel Kuttin, Giotto Morandi, Tsiy Ndenge, Ayumu Seko und Pascal Schürpf laufen nach Ablauf ihrer Verträge Ende Juni in der kommenden Saison nicht mehr für die Zürcher auf. Auch Adama Bojang, Nestory Irankunda, Bryan Lasme und Noah Persson kehren nach ihrem leihweisen Engagement bei GC zu ihren Stammklubs zurück.

Servette behält Ndoye nicht

Auch Servette kommunizierte einen Abgang. Die Genfer ziehen die Kaufoption für Stürmer Alioune Ndoye nicht. Der 23-jährige Senegalese war im Januar leihweise vom lettischen Klub Valmiera gekommen. In 15 Spielen gelangen ihm 6 Tore.

Passend zum Thema Schweizer Fussball-News Morandi neu bei Servette – Tramezzani von Yverdon nach Zypern

Hajrizi wechselt definitiv zu Sion

Der FC Sion hat Kreshnik Hajrizi mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Der 26-jährige Innenverteidiger wird von seinem polnischen Klub Widzew Lodz definitiv übernommen, nachdem er bereits die Rückrunde der letzten Saison bei den Wallisern bestritten hat. In bisher 15 Spielen für Sion gelangen dem vierfachen kosovarischen Nationalspieler 2 Tore und 1 Assist.

Super League