FCSG holt Vandermersch

Der FC St. Gallen ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Leeds United abgewanderten Isaac Schmidt fündig geworden. Abwehrspieler Hugo Vandermersch wechselt vom französischen Zweitligisten SM Caen in die Ostschweiz. Der 25-jährige Franzose unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028. In der letzten Saison war Vandermersch an den deutschen Zweitligisten Elversberg ausgeliehen gewesen. Der FC St. Gallen schreibt in einem Communiqué, man habe mit dem Neuzugang einen «robusten Spieler, technisch versiert und einen positiven Typen» verpflichtet.