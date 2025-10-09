Legende: Die Uefa hat eine Auge drauf Die Muttenzerkurve bleibt im Wiederholungsfall für ein Spiel geschlossen. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Basel wird von der Uefa gebüsst

Vor dem Europa-League-Spiel zwischen Basel und dem VfB Stuttgart (2:0) vom 2. Oktober war es zu Ausschreitungen zwischen Fans beider Klubs gekommen. Zudem wurden vor und während der Partie Feuerwerkskörper gezündet. Diese Vergehen wurden nun von der Uefa gebüsst. Dem FCB wird eine Busse von 31'750 Euro aufgebrummt. Zudem wird die Muttenzerkurve im Wiederholungsfall für ein Heimspiel gesperrt. Die Uefa sprach diese Sanktion auf Bewährung (2 Jahre) aus. Auch Stuttgart wurde gebüsst: Die Schwaben müssen 20'000 Euro zahlen.

Léman-Derby erst im Januar

Die ursprünglich am 17. Dezember angesetzte Partie der 18. Super-League-Runde zwischen Servette und Lausanne ist verschoben worden. Die Begegnung findet neu am 14. Januar 2026 um 20:30 Uhr statt, teilte die Swiss Football League mit. Die Verschiebung wurde notwendig, weil Lausanne am 18. Dezember am letzten Spieltag der Conference-League-Ligaphase zu Hause auf die Fiorentina trifft.