Weitere WM-Qualispiele der Frauen-Nati terminiert
Am Freitag, 5. Juni, trifft das Frauen-Nationalteam im Rahmen der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien in Lugano auf Malta. Die Partie, mit der gleichzeitig die neue AIL-Arena eröffnet wird, beginnt um 19:30 Uhr. Vier Tage später steht das letzte Spiel der ersten Tranche der WM-Quali an. Die Equipe von Trainer Rafel Navarro misst sich am Dienstag, 9. Juni, um 19:00 Uhr im Mourneview Park von Lurgan mit Nordirland. Beide Spiele gibt es wie gewohnt live bei SRF zu sehen.