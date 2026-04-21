Schweizer Fussball-News WM-Quali: Frauen-Nati eröffnet neues Lugano-Stadion gegen Malta

21.04.2026, 10:45

Zwei Fussballspielerinnen in roten Trikots vor einem Stadion.
Legende: Spielen am 5. Juni im neuen Lugano-Stadion Die Spielerinnen der Schweizer Nati. KEYSTONE Ti-Press Pablo Gianinazzi

Weitere WM-Qualispiele der Frauen-Nati terminiert

Am Freitag, 5. Juni, trifft das Frauen-Nationalteam im Rahmen der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien in Lugano auf Malta. Die Partie, mit der gleichzeitig die neue AIL-Arena eröffnet wird, beginnt um 19:30 Uhr. Vier Tage später steht das letzte Spiel der ersten Tranche der WM-Quali an. Die Equipe von Trainer Rafel Navarro misst sich am Dienstag, 9. Juni, um 19:00 Uhr im Mourneview Park von Lurgan mit Nordirland. Beide Spiele gibt es wie gewohnt live bei SRF zu sehen.

Meistgelesene Artikel

