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Schweizer Fussball-News Wurf einer Petarde im Derby: GC mit über 50'000 Franken gebüsst

17.05.2026, 12:53

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Fussballfans mit Fahnen und Pyrotechnik im Stadion.
Legende: Handeln ihrem Verein eine Busse ein Die GC-Anhänger. Freshfocus/Claudio Thoma

GC für Verhalten der Fans gebüsst

Die Grasshoppers müssen wegen der Vorkommnisse beim Meisterschaftsspiel am 21. Februar gegen den FC Zürich eine Busse von 52'300 Franken bezahlen. Besonders ins Gewicht fällt der Wurf einer Knallpetarde in Richtung Spielfeld, wie die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) mitteilte. Auch die Tatsache, dass diverse pyrotechnische Gegenstände im GC-Fansektor abgebrannt wurden, floss ins Urteil ein. Der Klub weist in der Medienmitteilung der SFL darauf hin, dass er die Aufklärung der Vorfälle unterstützt und das vorhandene Videomaterial zur Identifikation der handelnden Personen sichtet, um Massnahmen wie Stadionverbote durchzusetzen.

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