Legende: Läuft künftig in «Gelb-Schwarz» auf Dominik Pech. Imago/Michal Fajt

Tscheche Pech zu YB

Die Young Boys haben am Tag nach dem erfolgreichen Saisonstart gegen Servette (3:1) die Verpflichtung von Dominik Pech bekanntgegeben. Der 18-jährige Offensivspieler wird vom tschechischen Meister Slavia Prag für ein Jahr ausgeliehen, die Berner verfügen aber über eine Kaufoption. Zum Meistertitel steuerte Pech, mehrfacher Nachwuchs-Nationalspieler, je 1 Tor und Assist in 13 Spielen bei. Zudem kam er auf 4 Einsätze in der Europa League.

Krasniqi zu den GC Frauen

Die GC Frauen haben sich beim FC Basel bedient und die albanische Nationalspielerin Qendresa Krasniqi verpflichtet. Die 31-jährige Offensivspielerin, die von Januar 2024 bis Juli 2025 beim FCB unter Vertrag war, bringe viel Qualität und Erfahrung mit, liess GC verlauten.