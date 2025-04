Legende: Da ist's passiert Loris Benito muss im Spiel gegen Luzern verletzt ausgewechselt werden. Freshfocus/Claudio De Capitani

Benito muss pausieren

YB-Captain Loris Benito hat sich am Sonntag im Meisterschaftsspiel in Luzern einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Der 33-Jährige hatte bereits nach wenigen Minuten das Feld verletzt verlassen müssen. Wie der Klub am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, muss der Innenverteidiger eine Wettkampfpause zwischen voraussichtlich zwei und vier Wochen einlegen. Weil Mohamed Ali Camara nach einem Platzverweis gegen den FCL eine Sperre von 6 Sperren kassiert hat, fehlt dem Meister für längere Zeit die komplette Stamm-Innenverteidigung.

Super League