Legende: Kehrt erst nach der Winterpause zurück Mohamed Ali Camara. Freshfocus

Camara fehlt YB bis zur Winterpause

Die Young Boys müssen in den letzten Spielen des Jahres 2022 auf Verteidiger Mohamed Ali Camara verzichten. Der 25-Jährige musste sich erneut einem operativen Eingriff unterziehen. Bereits im Februar hatte sich Camara den linken Unterarm gebrochen. Seit seinem Comeback in den letzten Monaten hatte er mit einer Schiene gespielt. Laut einer Mitteilung der Berner wird der Nationalspieler Guineas im Januar zu Beginn der zweiten Saisonhälfte wieder einsatzbereit sein.

Badener Smiljanic coacht neu den FC Aarau

Der FC Aarau hat einen neuen Trainer gefunden: Boris Smiljanic tritt per sofort die Nachfolge des am Dienstag entlassenen Stephan Keller an. Der 46-jährige Aargauer, der als Kronfavorit auf den Posten galt, wird bereits am Freitagabend im Heimspiel gegen Yverdon zum ersten Mal an der Seitenlinie stehen. Smiljanic war von 2017 bis 2019 Coach beim FC Schaffhausen in der Challenge League. Zuletzt war er als Assistenztrainer beim FC Basel engagiert. Aufstiegsaspirant Aarau liegt nach 14 Runden nur auf Rang 6 in der Challenge League. Über die Vertragsdauer wurden keine Angaben gemacht.