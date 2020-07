Der FC Sion schlägt den FC Zürich im Nachholspiel der 30. Super-League-Runde im Letzigrund mit 2:0.

Roberts Uldrikis sorgt in der 34. Minute für den goldenen Treffer für die Walliser. Filip Stojilkovic stellt in der Nachspielzeit auf 2:0.

Damit ist klar: Neuchâtel Xamax steigt nach zwei Jahren in der obersten Spielklasse wieder in die Challenge League ab.

Sion schiebt den Barrageplatz derweil an den punktgleichen FC Thun ab.

Zudem kann der FC Zürich Servette aufgrund der Niederlage nicht mehr vom 4. Tabellenrang verdrängen. Die Genfer dürfen damit an der Europa-League-Qualifikation teilnehmen.

Es war ein Sieg mit Ankündigung, den der FC Sion im Letzigrund holte – zumindest aus rein statistischer Sicht. Die formstarken Walliser, vor dem Spiel bereits seit 5 Spielen ungeschlagen, zeigten dem schwächelnden FC Zürich in dessen Heimstätte die Grenzen auf. Die Zürcher warten nach der 0:2-Niederlage seit nunmehr 5 Spielen nach dem Corona-Fall von Mirlind Kryeziu auf einen Punktgewinn.

Sions Uldrikis avancierte mit seinem Tor in der 34. Minute zum Matchwinner für die Gäste. Der Lette nickte nach einer Flanke zum 1:0 ein. Die Zürcher waren zuvor mit viel Schwung in die Partie gestartet, Sion-Goalie Kevin Fickentscher rettete in der 2. Minute mit einer Grosstat gegen 4 anstürmende Zürcher. Kurz vor der Pause bekundeten die Hausherren Pech, als Toni Domgjoni an der Querlatte scheiterte und den Ausgleich so nur knapp verfehlte.

Unheimliche Pausen-Serie des FCZ

12 Mal hatten die Zürcher in dieser Saison bislang in der Pause in Rückstand gelegen – und jedes einzelne Mal setzte es auch zum Schluss eine Niederlage ab. Der FC Zürich setzte zwar alles daran, diese Serie zu stoppen. Fickentscher zeichnete sich nach einer Stunde gleich mehrfach gegen Blaz Kramer aus.

Die Sittener liessen sich in der zweiten Halbzeit weit zurückdrängen. Die Zürcher Mühen um einen Punktgewinn erwiesen sich aber als vergeblich. In der Schlussphase kamen die Sittener gleich reihenweise zu Konterchancen:

86. Minute: Pajtim Kasami vergibt im Strafraum die Möglichkeit, den Sieg früher sicherzustellen. FCZ-Verteidiger Kevin Rüegg rutscht in den Ball.

Pajtim Kasami vergibt im Strafraum die Möglichkeit, den Sieg früher sicherzustellen. FCZ-Verteidiger Kevin Rüegg rutscht in den Ball. 92. Minute: Zu Beginn der Nachspielzeit schlenzt Sandro Theler den Ball an den rechten Pfosten.

Schliesslich wurde der FCZ für einen Offensiv-Ausflug von Goalie Yanick Brecher bestraft. Ex-FCZ-Junior Stojilkovic schob das Leder unbedrängt ins verwaiste Tor zum 2:0-Schlussstand ein.

Xamax-Abstieg besiegelt

Der Sieg der Sittener hat folgende zwei Konsequenzen:

Der Abstieg von Neuchâtel Xamax in die Challenge League ist nach zwei Jahren in der höchsten Spielklasse besiegelt. Das Team von Stéphane Henchoz hat keine Chance mehr, sich wie 2019 in die Barrage zu retten.

ist nach zwei Jahren in der höchsten Spielklasse besiegelt. Das Team von Stéphane Henchoz hat keine Chance mehr, sich wie 2019 in die Barrage zu retten. Dafür darf Servette jubeln: Die «Grenats» können vom FCZ nicht mehr vom 4. Platz verdrängt werden und haben die Teilnahme in der Europa-League-Qualifikation in der Tasche.

So geht es weiter

Sion schiebt sich dank dem Sieg auf den 8. Rang vor und überlässt dem punktgleichen FC Thun dank der besseren Tordifferenz den Barrage-Platz. In der zweitletzten Runde empfangen die Walliser am Freitag um 20:30 Uhr Leader YB. Für den FC Zürich geht es zur selben Zeit mit einem Gastspiel in Luzern weiter.