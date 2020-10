Legende: In Quarantäne Sandro Theler und die Spieler vom FC Sion. Keystone

Die Mannschaft des FC Sion befindet sich seit Mittwoch in Quarantäne. Die Walliser haben deshalb beantragt, ihre Super-League-Matches gegen Servette diesen Sonntag sowie in Luzern am 1. November zu verlegen. Diesem Antrag hat die Swiss Football League (SFL) am Donnerstag stattgegeben.

Die Neuansetzung der beiden Partien kommuniziert die SFL in den nächsten Tagen.

Nachholspiel Sion - Servette live bei SRF Bereits vor längerer Zeit haben SRF und die weiteren SRG-Sender die Partie zwischen Sion und Servette als TV-Livespiel vom Sonntag, 25. Oktober, bestimmt. Aus vertragsrechtlichen Gründen kann SRF am kommenden Sonntag, 25. Oktober, leider nicht auf ein anderes Livespiel aus der Super League ausweichen. Gemäss Vertrag hat SRF das Recht, ein Livespiel pro Super-League-Spieltag (total 36 Livespiele pro Saison) auszuwählen und exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen auszustrahlen. Wird eine Partie kurzfristig verschoben – wie das Spiel vom kommenden Sonntag zwischen Sion und Servette –, sind die SRG-Sender vertragsrechtlich an das bereits definierte TV-Livespiel gebunden. Das Nachtragsspiel zwischen Sion und Servette wird SRF live übertragen.

Servette muss nicht in Quarantäne

Nicht in Quarantäne begeben muss sich derweil Servette. Die Gesundheitsbehörden des Kantons Genf verzichteten darauf, eine solche anzuordnen, da die Hygiene- und Abstandsmassnahmen bei Servette seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Mai sehr strikt gehandhabt würden. Das Team kann damit seine Aktivitäten wie gewohnt fortsetzen.

Am Dienstag waren bei den Genfern Goalie Jérémy Frick und Captain Anthony Sauthier positiv auf das Coronavirus getestet worden.