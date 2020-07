Heinrich Schifferle, Präsident der Swiss Football League, will sein Amt per Ende 2021 abgeben.

«Ich habe im Sinn, dass das meine letzte Amtsdauer ist», sagte Schifferle in der Sendung «Samstags-Rundschau» von Radio SRF 1. Der Zürcher trat das Amt im Jahr 2011 an und wurde im November 2019 für zwei weitere Jahre gewählt. Ende 2021 wird er somit 10 Jahre im Amt sein. Das sei genug, so Schifferle.

Grundlegende Fehler orte ich bei uns nicht.

Schifferle verteidigt die SFL

Die Strukturen in der Swiss Football League hätten eigentlich in einem Strategie-Seminar im Mai erneuert werden sollen. Die Corona-Pandemie verzögerte diesen Prozess jedoch. «Die Strukturen waren seit meinem Amtsamtritt immer gleich. Wir müssen uns überprüfen, beispielsweise die Grösse des Komitees», so Schifferle.

Er glaube nicht, dass die Liga für die aktuelle Situation im Schweizer Fussball mit mehreren Corona-Fällen (beim FCZ, Xamax und GC) verantwortlich sei. «Wir haben immer versucht, das Beste zu machen. Grundlegende Fehler orte ich bei uns nicht», so Schifferle. In dieser Krise hätten aber nie alle alles richtig gemacht. Das treffe auch auf die SFL zu, räumte Schifferle ein.

Legende: Kritik an der Liga Transparent beim Match Xamax-Sion. Keystone

«Swiss Ferien League»: Schifferle kontert Vorwurf

Den Vorwurf, Liga-CEO Claudius Schäfer habe in der heissen Phase Ferien in Italien gemacht, bezeichnet Schifferle als «weit hergeholt». «Ich war laufend in Kontakt mit ihm. Wir brauchten keine physischen Sitzungen», so Schifferle.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Meldung an Uefa per Stichtag Was die SFL bei einem neuen Fall FCZ unternehmen würde 18.07.2020 Mit Audio

Man habe sich in den letzten Monaten an Home Office gewöhnt und sei dadurch gleich handlungsfähig. «Wäre etwas besser dadurch geworden, wenn wir beide in Bern gewesen wären, hätten wir dies getan», so Schifferle.