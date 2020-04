Noch hat sich der Bundesrat im Rahmen der Corona-Lockerungspläne nicht zum Profisport geäussert. Da dies aber in absehbarer Zeit der Fall sein wird, hat die Swiss Football League ein Konzept zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs erarbeitet.

Gegenüber SRF äusserte sich Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, zu den Plänen des Verbandes. «Wir haben Wege aufgezeigt, wie wir uns eine Öffnung vorstellen könnten», sagt Schäfer zum Konzept. Ob dieses so durchkomme, sei zum jetzigen Zeitpunkt aber schwer abzuschätzen.

Es gibt wohl nur die Option Geisterspiele oder Abbruch, da müssen wir nicht um den Brei reden.

Teure Geisterspiele

Neben Details zu möglichen Trainingsformen beinhaltet das Konzept der SFL auch andere Faktoren, die hinsichtlich einer Fortsetzung der Saison eine Rolle spielen. «Es gilt beispielsweise zu klären, ob die Klubs weiterhin Kurzarbeit haben», sagt Schäfer und verweist gleichzeitig darauf, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ohne Zuschauer «kein günstiger Weg sei».

Auf Zuschauer-Einnahmen können die Klubs kaum hoffen. In den Augen des Verbandes sind Geisterspiele die einzige Möglichkeit, die Saison überhaupt zu Ende zu spielen. «Es gibt wohl nur die Option Geisterspiele oder Abbruch, da müssen wir nicht um den Brei reden», stellt Schäfer denn auch klar.

Fahrplan: Anfang Juni

Bevor die SFL die möglichen nächsten Schritte in Angriff nimmt, warte man nun auf die Rückmeldung der Behörden. Man müsse wissen, ob die Pläne in die richtige Richtung gehen, ehe eine Kostenabschätzung folge, mit welcher man dann auf die Klubs zugehe, so Schäfer über das weitere Vorgehen.

Und wann könnte der Ball in den Schweizer Stadien – wenn auch ohne Zuschauer – nun konkret wieder rollen? «Wir müssten wohl Anfang Juni wieder einsteigen», prognostiziert der SFL-Chef.