Nach dem Out in der Ligaphase der Europa League wartet auf den FCB in der Super League eine weitere brisante Affiche.

Legende: Blickt dem nächsten heissen Duell entgegen Der neue FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner. Freshfocus/Philipp Kresnik

3 Tage nach seiner Feuertaufe als Basel-Trainer steht Stephan Lichtsteiner am Sonntag erstmals in der Super League als Coach an der Seitenlinie. Die Aufgabe hat es in sich: Der souveräne Spitzenreiter Thun, der 10 Punkte mehr auf dem Konto hat, ist im St. Jakob-Park zu Gast. Will der FCB noch ein Wörtchen um den Titel mitreden, ist ein Sieg fast Pflicht. Ein Heimerfolg wird am Rheinknie ohnehin herbeigesehnt.

Missglückter Einstand

Lichtsteiners Debüt am Donnerstag in der Europa League gegen Viktoria Pilsen verlief nicht nach Wunsch. Das Duell mit den Tschechen am 8. und letzten Spieltag ging im «Joggeli» mit 0:1 verloren, womit das Out nach der Ligaphase besiegelt war. Von einem Trainer-Effekt war nicht viel zu spüren.

«Von aussen hatte ich nie das Gefühl, dass wir das Spiel mal unter Kontrolle hatten. Zudem hat uns die Durchschlagskraft gefehlt. Wir waren zu wenig genau und hatten zu viele unnötige Ballverluste», fand Lichtsteiner ein paar Punkte, an welchen das Basler Kollektiv noch arbeiten muss.

Viele Hürden für den FCB

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Lichtsteiner bei seiner ersten Profitrainer-Station nicht viel Zeit blieb, das Team vorzubereiten. Am Dienstag wurde der 108-fache Nationalspieler offiziell vorgestellt, trainiert wurde am Dienstag und Mittwoch, gespielt wurde am Donnerstag. Und nun geht es Schlag auf Schlag weiter: Viel Zeit, das europäische Out zu verarbeiten und Lichtsteiners Ideen zu verinnerlichen, stand den Baslern nicht zur Verfügung.

Herausfordernd wird das Duell mit Thun in mehrfacher Hinsicht:

Den FC Basel plagt weiterhin eine Heimschwäche. Den letzten Sieg im St. Jakob-Park gab es am 6. November 2025 in der Europa League. In der Super League datiert der letzte Heimerfolg sogar vom 29. Oktober 2025.

Den letzten Sieg im St. Jakob-Park gab es am 6. November 2025 in der Europa League. In der Super League datiert der letzte Heimerfolg sogar vom 29. Oktober 2025. Ausgerechnet am Sonntag fehlt dem FCB Xherdan Shaqiri gesperrt. An mehr als der Hälfte aller Tore (33) war der Captain mit seinen 19 Skorerpunkten direkt beteiligt. Im «Hinspiel» beim 3:1 in Thun traf Shaqiri 2 Mal und lieferte eine Vorlage.

gesperrt. An mehr als der Hälfte aller Tore (33) war der Captain mit seinen 19 Skorerpunkten direkt beteiligt. Im «Hinspiel» beim 3:1 in Thun traf Shaqiri 2 Mal und lieferte eine Vorlage. Die ausgeruhten Berner Oberländer reiten weiterhin auf einer Erfolgswelle. Nach 2 Siegen zum Jahresabschluss gewann Mauro Lustrinellis Team auch die ersten 2 Spiele im neuen Jahr – jeweils hochverdient mit 3:1 und 4:1.

Nach 2 Siegen zum Jahresabschluss gewann Mauro Lustrinellis Team auch die ersten 2 Spiele im neuen Jahr – jeweils hochverdient mit 3:1 und 4:1. Thun ist mit 8 Siegen in 10 Spielen das beste Auswärtsteam der Liga. Der Aufsteiger gewann 5 der letzten 6 Partien in der Fremde.

Die gemeinsame Vergangenheit der Trainer

Zusammen auf dem Rasen standen Lichtsteiner und Lustrinelli in ihrer Aktivzeit insgesamt 7 Mal – immer gegeneinander. 3 Mal traf Lichtsteiner mit den Grasshoppers auf Lustrinellis Wil, 4 Mal auf Thun. In der Nationalmannschaft standen sie bei 2 Partien zusammen im Kader: 2005 in Basel gegen Israel und 2008 beim denkwürdigen 1:2 gegen Luxemburg in Zürich.

Super League