Die Meisterentscheidung in der Schweizer Liga ist schon lange gefallen. Zwischen Platz 2 und 10 ist auch nach der Vollrunde am Donnerstag hingegen noch (fast) alles offen, einzig der 4. Platz von Luzern ist nach dem 2:1-Sieg gegen Sion schon vor der abschliessenden Runde am Pfingstmontag fix. Am meisten Spannung verspricht der Kampf um Platz 5, der kommende Saison zur Qualifikation für die Conference League berechtigt. Die Ausgangslage:

5. Basel, 44 Punkte, Tordifferenz 48:49

Das kollektive Aufatmen in den Basler Reihen dürfte nach dem Schlusspfiff gegen Servette gross gewesen sein. Zum einen weil man sich spät einen Punkt sicherte, zum anderen weil die direkte Konkurrenz dem FCB in die Karten spielte. Vor der letzten Runde haben es die Basler in den eigenen Füssen, finanziell in etwas ruhigere Gewässer zu steuern. Ein Heimsieg gegen GC am Pfingstmontag reicht Basel in jedem Fall für Platz 5, je nach Ausgang der anderen Partien könnte auch schon ein Unentschieden reichen.

6. GC, 44 Punkte, 55:61

Der Ausgleich, den GC gegen St. Gallen in der Nachspielzeit kassierte, könnte die Zürchern noch teuer zu stehen kommen. Statt einem Punkt reicht den Grasshoppers beim Abschiedsspiel von Trainer Giorgio Contini in jedem Szenario nur ein Sieg, um nächste Saison europäisch zu spielen.

7. FC Zürich, 44 Punkte, 39:52

Vor nicht allzu langer Zeit schlug sich der Meister des Vorjahres noch mit Barrage-Sorgen herum, dank 3 Siegen aus den letzten 4 Partien klopft der FCZ plötzlich wieder an die Tür zu Europa. Damit der Sprung auf Platz 5 gelingt, sind die Zürcher jedoch auf Schützenhilfe angewiesen. Aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz spielen die Zürcher nächste Saison realistischerweise nur bei einem Remis zwischen Basel und GC und einem Sieg im Heimspiel gegen Lugano europäisch.

8. FC St. Gallen, 42 Punkte, 62:52

Dank dem Last-Minute-Treffer von Lukas Görtler hat auch St. Gallen noch kleine Chancen auf die Conference-League-Qualifikation. Die Ostschweizer müssten dafür aber zuhause gegen Sion gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass der FCZ höchstens einen Punkt holt und Basel und GC unentschieden spielen.

Servette und Lugano greifen nach den Sternen

Eine Runde vor Schluss ist auch noch offen, wer sich neben YB in der Qualifikation für die Champions League versuchen darf. Mit einem Sieg in Luzern würde Servette den 2. Platz auf jeden Fall verteidigen. Lugano würde bei einer allfälligen Genfer Niederlage schon ein Unentschieden reichen, um Platz 2 erobern, ansonsten müssten in Zürich drei Punkte her.

Fernduell gegen die Barrage

Unverändert gestaltet sich der Kampf gegen die Barrage. Im Fernduell stehen sich Schlusslicht Sion (32 Punkte) und Winterthur (33) gegenüber. Aufgrund der besseren Tordifferenz könnte den Wallisern bei einer Niederlage von Winterthur (auswärts gegen YB) schon ein Unentschieden auswärts gegen St. Gallen zum Klassenerhalt reichen.